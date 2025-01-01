Украина остановила транзит российского газа – Минэнерго

Сегодня, 1 января, в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

“Мы остановили транзит российского газа – это историческое событие. Россия теряет рынки, она несет финансовые потери. Европа уже приняла решение отказаться от российского газа и инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", – отметил Министр энергетики Герман Галущенко.

Украинская сторона заблаговременно проинформировала международных партнеров о прекращении транзита.

Что это значит для Украины?

С началом нового года газотранспортная система Украины полностью перешла на режим без транзита российского газа.

Возобновление транзита возможно, но не российского газа (например, азербайджанского) по запросу Еврокомиссии Ведь по Соглашению об ассоциации с ЕС и Договором к Энергетической хартии Украина обязана транзитировать российскую трубопроводную нефть и газ в Европу. Венгрия и Словакия.

Только на поставках нефти через нефтепровод "Дружба" Россия ежегодно зарабатывает около $6 млрд, еще около $5 млрд – на продаже газа, идущей нашей ГТС. в бюджет в виде чистой прибыли. собственно самого транзита.