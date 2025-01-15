Украина осуществила новый обмен тяжелобольных и раненых пленными (фото)

Среди освобожденных есть один гражданский, попавший в плен в Киевской области.

Украина 15 января совершила новый обмен пленными. Из российского плена вернулись 25 украинцев – это военные и гражданские.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Это наши военные и гражданские. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь", — подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодняшний обмен произошел при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Тем временем в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что Украина добилась отдельного формата для возвращения тяжелобольных и раненых пленных. В частности, они потери зрения, ампутации конечностей, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней – туберкулез, онкология, гангрена, что красноречиво свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям.

Отмечается, что домой возвращаются и получат подобающее лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ, Военно-морских сил, ГНСУ. Все репатриированные военнослужащие – солдаты, матросы и сержанты. Среди возвращенных также гражданский, который был захвачен в Киевской области.

"Также мы смогли забрать раненых украинских военнослужащих из Курщины. Самому младшему уволенному – 24 года. Старшему – 60. Эти люди многое пережили без должной медицинской помощи и с негуманным отношением во вражеской неволе", — сообщили в Координационном штабе.

ФОТО

Украина 15 января совершила новый обмен пленными. / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Все репатриированные военнослужащие – солдаты, матросы и сержанты / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина добилась отдельного формата для возвращения тяжелобольных и раненых пленных / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Из российского плена вернулись 25 украинцев / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина добилась отдельного формата для возвращения тяжелобольных и раненых пленных. / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Из российского плена вернулись 25 украинцев / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Все репатриированные военнослужащие – солдаты, матросы и сержанты / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

В их числе защитники Мариуполя и "Азовстали". / Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, ранее в ГУР сообщили, сколько украинцев вернули из российского плена в течение 2024 года. Отмечается, что в прошлом году Украина и Россия совершили 11 обменов военнопленными.

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