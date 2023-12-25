Украина оказывала аварийную помощь энергосистеме Польши – какая причина

Польская энергосистема имела переизбыток электроэнергии, которую нужно было передать другим странам.
"Укрэнерго" в ночь на 25 декабря активировало аварийную помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт·час. С ответным запросом обращался польский оператор PSE.
Об этом пишет пресс-служба "Укрэнерго".
"Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польская энергосистема ночью в праздничный день имела переизбыток электроэнергии и пригласила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", - рассказали в компании.
В компании также добавили, что в понедельник, 25 декабря, осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы.
Напомним, "Укрэнерго" анонсировало отключение света – кого они коснутся.
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