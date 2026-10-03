Бригада ГНСУ "Форпост"

Реклама

Украинские защитники продолжают успешно вытеснять российские войска и возвращать собственные земли под контроль. За время выполнения задач в своей полосе обороны бойцы пограничной бригады ГПСУ «Форпост» уволили более 10 квадратных километров территории на Южно-Слобожанском направлении.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Telegram.

Реклама

Полосу обороны в этом направлении бригада «Форпост» приняла в июне. С тех пор украинские пограничники ведут активные боевые действия, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике.

Реклама

Кроме деоккупации украинских земель, за время боевой работы пограничники уничтожили 118 военнослужащих армии РФ, а еще семеро окупантов пополнили обменный фонд, попав в плен.

В ГПСУ отмечают, что операция по вытеснению врага и возвращению украинских территорий продолжается.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о том, что во время успешной операции «Вивальди» украинские военные уже деоккупировали примерно 125-140 квадратных километров территории, нанося врагу рекордные потери.

Новости партнеров

Новости партнеров