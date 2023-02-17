Украина отдала коллаборанту из УПЦ МП, чтобы вернуть сотню своих защитников из российского плена — ГУР

Россия захотела вернуть себе церковника, который был ее информатором и помогал проводить псевдовыборы.

В четверг, 16 февраля, украинская сторона отдала российской церковника-коллаборанта из УПЦ МП. Это помогло вернуть сотню украинских защитников из вражеского плена.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Вчера, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант, так называемый священнослужитель Московского патриархата, который способствовал оккупантам, "сливал" разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы", — сказал он.

По словам Юсова, РФ дала запрос на коллаборанта, сам предатель был только "за", поэтому Украина не стала возражать, ведь это помогло вернуть украинских защитников домой.

"Эта работа будет продолжаться", – добавил представитель ГУР.

По данным источника УП, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в поселке Яровая Лиманской громады Донецкой области Николая Зирку.

Накануне стало известно, что этот церковник-коллаборант был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 16 февраля состоялся еще один обмен пленными. В этот раз домой вернулись 100 украинских бойцов и гражданский мужчина.

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