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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Украина отдаст часть полномочий и изменит Конституцию при вступлении в ЕС — Стефанчук

После войны Украина также должна переосмыслить ряд вопросов, связанных с системой национальной безопасности и обороны.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук / © Associated Press

Украина должна будет пересмотреть ряд положений Конституции с учетом будущего членства в Евросоюзе и необходимости адаптации национального законодательства к европейским нормам.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в телеэфире, передает Укринформ .

«Украина, проходя путь в Европейский Союз, должна будет пересмотреть большое количество своих позиций — как это делали другие страны-кандидаты, — чтобы ввести в правовое поле большой пласт взаимоотношений с ЕС. Уходя в Европейский Союз, мы должны понять, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в Конституции Украины», – рассказал он.

Стефанчук отметил, что после войны Украина также должна переосмыслить ряд вопросов, связанных с системой национальной безопасности и обороны, ролью Вооруженных сил в государстве, а также гарантиями прав и свобод граждан.

По его словам, предстоящие изменения в Основной Закон должны стать предметом широкой общественной дискуссии.

"Я это вижу как такие общие мазки, которые после завершения военного положения должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе, и, возможно, в ближайшее время будут внесены в Конституцию Украины", - резюмировал председатель Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что на заседании рабочей группы по расширению ЕС 26 июня не удалось утвердить результаты скрининга украинского законодательства .

Мы ранее информировали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина и Молдова будут двигаться в ЕС отдельно .

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Дата публикации
Количество просмотров
20
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