Украина отказалась от истребителей Hornet?: что известно о скандале и как отреагировали Воздушные силы

В СМИ появилась информация о том, что Украина якобы отказалась от партии истребителей F/A-18 Hornet, предложенных Австралией. Это вызвало бурную дискуссию среди общества.

Издание Australian Financial Review со ссылкой на неназванного "высокопоставленного представителя Военно-воздушных сил ВСУ" написало, что Украина якобы отказалась от получения 41 списанного австралийского истребителя F/A-18 Hornet, назвав их "мусором".

По словам "источника" журналистов, этот "высокопоставленный чиновник" заявил: "Нам не нужен ваш летучий хлам".

Собеседник заявил, что это "фактически уничтожило соглашение по F/A-18", отметив, что "если бы чиновник этого не сделал, самолеты сейчас летали бы над Украиной".

В то же время спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию. В комментариях под постом историка и журналиста Михаила Жирохова в Facebook, где распространен материал Australian Financial Review, Игнат заявил: "Не знаете, не триндите! Потому что вы уже все достали, если честно своим зрадо*обством! Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно!"

Он добавил, что никакого соглашения между Украиной и Австралией по истребителям F/A-18 Hornet не было.

Скриншот комментария спикера ПС Юрия Игната

Позже под постом разгорелась большая дискуссия по поводу F/A-18 Hornet. Спикер ВС не сдержался: "Где вы, бл*ть все беретесь, до*бодятлы, честное слово... стыд долб*ный! Даже не знаю зачем я вам отвечаю вообще!.. Я реально не хочу ни с кем ссориться из-за того, что делаем общее дело, но есть четкая позиция по самолетам, публичная и не публичная... и мы идем к цели.. тяжело, но идем, несмотря на внешних и внутренних врагов".

Ситуацию прокомментировал и директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо". Он отметил, что когда F-16 будут выполнять боевые функции на поле боя, тогда можно думать и о других образцах техники.

"Вокруг публикации в австралийском издании, где фигурировала фраза, что некий украинский представитель на предложение другого представителя Австралии по F/A-18 HORNET сказал, что нам такие устаревшие системы не нужны, развернулась экспертная дискуссия. На самом деле Украина не настаивала на получении самолетов F/A-18 HORNET потому, что эти истребители уже сняты с производства компанией Boeing. Теоретически они хороши, но требуют создания собственной логистики и подготовки пилотов. И учитывая перспективы того, что они уже не изготавливаются, мы понимаем, какие сложности накладываются на Украину в перспективе", - объяснил Згурец.

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По словам военного эксперта, уже второй год Командование Воздушных сил настаивает на том, чтобы ускорить процессы, связанные с получением F-16, подготовкой пилотов, обеспечением логистики.

"И видим, как сложно все это продвигается. Если бы были еще другие варианты, то это лишь усложнило бы работу по подготовке получения истребителей, но не подняло боевую готовность украинской армии. Я понимаю логику Командования Воздушных сил, что нужно добиваться одного решения, которое должно Когда эти самолеты будут выполнять боевые функции, тогда думать и о других образцах техники", — подчеркнул Згурец.

Когда Украина получит F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее рассказал, что Запад активно поддерживает Украину оружием и боеприпасами. Однако Киев с осторожностью относится к внезапному наращиванию вооружений, в частности, самолетам F-16, ведь это может стать мишенью для ударов РФ.

"Будем получать тогда, когда будет все для этого готово: люди, которые будут пилотировать, люди, которые будут обслуживать их, аэродромная инфраструктура и пр. Когда все будет готово, тогда будет рациональное зерно для размещения самолетов в Украине. А пока пусть их там подремонтируют, модернизируют, чтобы служили нам верой и правдой", – сказал Игнат.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сказал, что именно истребители F-16 смогут изменить ход войны. Преимущество в воздухе на линии боевого столкновения на подконтрольной Украине и оккупированной территории – ключ к успеху операций.

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