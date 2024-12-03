Украина отказывается от гарантий безопасности, альтернативных членству в НАТО – СМИ

Единственной реальной гарантией безопасности для Украины и сдерживания дальнейшей агрессии России является полноправное членство в НАТО. Наше государство отказывается от форматов, альтернативных членству.

Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО", – говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", – отмечает МИД.

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По данным источников Европейской правды, Министр Андрей Сибига намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО, которая начнется 3 декабря в Брюсселе. Пространное заявление МИД Украины, оформленное как политический позиционный документ, начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала.

"Меморандум должен стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия. Однако он не смог предотвратить агрессию Российской Федерации как государства, обладающего ядерным оружием, против Украины как государства, которое от своего ядерного арсенала отказалось. ", – напомнили в заявлении.

Будапештский меморандум называют "памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности". В обращении отмечается, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".

Основной частью заявления является политическое право на то, какие гарантии являются потенциально приемлемыми для Украины. Как известно, во всех соглашениях безопасности с другими государствами, которые были подписаны Украиной в течение 2024 года, подчеркивается, что они не являются заменителями членства в НАТО, а потому они не подпадают под это определение.

МИД Украины обратилось "в США и Великобританию, которые подписали Будапештский меморандум, во Францию и Китай, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия". Их призывают политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу".

И здесь идет речь не только об украинской и европейской безопасности, акцентирует МИД. Дело в том, что нападение на Украину вопреки договоренностям 1994 года "взорвало доверие к самой идее ядерного разоружения" и оживило "активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока к евроатлантическому пространству создать или расширить существующие ядерные арсеналы".

Ранее Зеленский сказал, что Украина никогда не признает оккупацию своих территорий агрессором Российской Федерации. Этого не будет даже ради членства в НАТО.

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