Украина планирует заменить угольные ТЭС компактными газовыми станциями в городах / © УНИАН

Реклама

В ближайшие 3-5 лет — это период, когда украинская энергосистема должна перейти на управляемую генерацию, способную поставлять электроэнергию даже в безветренные и пасмурные дни.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире «Киев 24».

«Прежде всего, будет развиваться так называемая управляемая генерация. Это та, которую мы можем включить и потребовать от нее электроэнергии», — отметил эксперт.

Реклама

В отличие от крупных советских ТЭС новые станции будут расположены непосредственно в городах или рядом с ними, что сократит риски и приблизит ресурс к конечному потребителю.

По словам эксперта, от угольного поколения придется полностью отказаться из-за экологических стандартов и требований ЕС, а все новые газовые объекты будут возводиться с высоким уровнем защиты от возможных обстрелов, чтобы гарантировать стабильность энергоснабжения.

Напомним, в конце января западные СМИ писали о трех самых тяжелых неделях для Украины. Эксперты давали тревожные прогнозы на февраль.

Из-за дефицита света и морозы до -20° Украины ждет самый жесткий отрезок зимы, говорилось в отдельных материалах аналитиков.

Реклама

Между тем, в Украине советница секретаря СНБО по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий заявила, что стоит готовиться к отключениям даже летом.