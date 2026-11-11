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Дата публикации
Категория
Украина
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Украина отклонила план Трампа по Донбассу: о каких территориальных уступках идет речь — The Telegraph

Украина отказалась от предложения команды Дональда Трампа по поводу территориального компромисса на Донбассе.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Украина отклонила план Трампа по Донбассу

Украина отклонила план Трампа по Донбассу / © Associated Press

Украина категорически отказалась от очередного предложения Соединенных Штатов по корректировке линии границ Донецкой и Луганской областей ради разблокирования мирного диалога с Кремлем на переговорах.

Как выяснило издание The Telegraph, переговорщики от команды Трампа выступили с инициативой территориального компромисса. Он предусматривал переход под фактический контроль РФ всей линии фронта в Донбассе, но без официальной сдачи Украиной подконтрольных ей городов в регионе.

Официальный Киев отверг концепцию Трампа по разграничению Донбасса — The Telegraph

Попытки США остановить войну в Украине в значительной степени зашли в тупик из-за требований Москвы. РФ настаивает на уступке всей территории Донецкой и Луганской областей, в частности, той, которую контролируют ВСУ.

Накануне переговоров в Абу-Даби Дональд Трамп предположил, что послевоенная Украина будет выглядеть «немного по-другому», а американские чиновники намекали, что Киев непублично проявил определенную гибкость в отношении территориальных уступок.

Впрочем, 10 ноября осведомленный украинский источник, близкий к переговорному процессу, в комментарии The Telegraph полностью опроверг это:

«Украинская делегация никогда не обсуждала никаких уступок по любым территориям, которые оккупировала Россия. Украина никогда этого не признает ни де-факто, ни де-юре. И это всегда было нашей позицией за столом переговоров».

Во вторник Украина и Россия возобновили переговоры после девятимесячной паузы. Из-за ограниченного пространства для дискуссий по территориям американские переговорщики сосредоточились на послевоенных гарантиях безопасности, которые сделали бы невозможным возгорание новой войны в случае согласования режима прекращения огня.

После первого дня переговоров Зеленский назвал их конструктивными и содержательными.

10 ноября украинская и американская делегации провели переговоры с европейской стороной. Во время этой встречи Джаред Кушнер рассказал собравшимся, что его план на эти два дня переговоров состоит в том, чтобы убедить россиян наконец-то допустить европейцев к встречам.

Но европейским чиновникам пришлось покинуть помещение до того, как туда зашли представители России, поскольку Москва выразила протест против их участия.

В США убеждены: достичь какого-либо территориального компромисса между Киевом и Москвой невозможно без обсуждения общей «архитектуры безопасности» Европы. Однако европейцы предупредили, что любые требования по сворачиванию присутствия войск и вооружений НАТО будут мгновенно отвергнуты. Хотя они готовы к возобновлению каналов связи с Москвой.

Мирные переговоры в Абу-Даби — последние новости:

Напомним, во время переговоров в Абу-Даби российская делегация на уровне военных и разведки сделала неожиданное и дезинформационное заявление, утверждая, что Россия уже захватила половину подконтрольной Украине территории Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона была удивлена такими словами, ведь эту информацию очень легко проверить и опровергнуть, поскольку там продолжают находиться украинские солдаты. Зеленский добавил, что в России действительно убеждены в своей способности захватить остальную территорию Донецкой области, которую сейчас удерживают Силы обороны Украины.

Кроме того, во время переговоров специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил о замечательных отношениях и позитивном взаимодействии как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и со всем составом украинской переговорной команды.

Американский спецпредставитель также с одобрением оценил сотрудничество с европейскими партнерами, отметив реальный прогресс в отношениях. По словам Уиткоффа, следующий день переговоров должен быть посвящен целенаправленной работе для достижения конкретных результатов.

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