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Украина откроет гуманитарные коридоры на Курщине для эвакуации гражданских

Украина откроет гуманитарные коридоры на Курщине для эвакуации гражданских

Жители Курской области в пункте выдачи гуманитарной помощи / Фото: Associated Press

Как сообщила Ирина Верещук, Силы обороны создают зону безопасности на территории России, прилегающей к украинским границам.

Украина планирует открыть в Курской области гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских – как в сторону России, так и в сторону своей территории.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Верещук заявила, что для защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины) Силы обороны создают зону безопасности на территории России, прилегающей к украинским границам.

"В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает", — подчеркнула вице-премьер.

Поэтому, продолжила она, силами украинских военных планируется проведение гуманитарных операций по поддержке гражданских в рамках указанной зоны.

Также в планах открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских: как в сторону России, так и в сторону Украины.

Украинские войска будут допускать международные гуманитарные организации в указанную зону безопасности с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Верещук добавила, что проводится соответствующая подготовка и консультации.

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил подготовить гуманитарный план для территории проведения операции в Курской области.

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