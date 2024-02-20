Украина откроет новый экспортный маршрут для зерна для преодоления польской блокады

На фоне польских протестов на границе, Украина планирует открыть дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта агропродукции.

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта на довоенные уровни, поскольку польские протесты блокируют сухопутную границу с Европейским Союзом.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пише Bloomberg.

"В наших планах на этот год устранить все искусственные препятствия для экспортеров и мы работаем над улучшением внутренней логистики. Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", — заявил Кубраков.

По его словам, предложенный новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии. Украинское Дунайское пароходство уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Блокада зерна на границе с Польшей

Польские протестующие фермеры 20 февраля устроили полную блокаду движения на границе Украины через пункт пропуска "Медика-Шегини". В частности, было заблокировано и движение поездов. Поляки не пропускают грузовики даже с военной и гуманитарной помощью, а также высыпали зерно из грузового вагона.

В то же время, украинские перевозчики начали собственную акцию протеста на трех пунктах пропуска в ответ на блокаду грузовиков польскими протестующими.

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