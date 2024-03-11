Украина откроет ряд новых пунктов пропуска: Кубраков ответил, где и когда

В текущем году Украина на границе с Венгрией, Молдовой, Румынией и Польшей откроются новые пограничные пункты пропуска.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Надеюсь, что с Венгрией мы скоро откроем дополнительный новый пункт пропуска, а существующий — "Лужанка" — переформатируем под пропуск пустых грузовиков, тем самым увеличим его пропускную способность", — сообщил министр.

Также, по его словам, в конце марта готовится открытие общего дополнительного пункта пропуска с Молдовой, который последние месяцы был на ремонте.

"С Румынией в этом году тоже ожидаем открытие нового пункта пропуска. С Польшей, кстати, тоже. Проект, который начали строить несколько лет назад, завершим в этом году", — добавил глава Минвосстановления.

Напомним, ранее Кубраков ответил, ведет ли У страна и Польша переговоры по закрытию границы.

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