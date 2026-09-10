Украина откроет секретные архивы СБУ и разведки для Польши: что известно

Флаги Украины и Польши / © Associated Press

Реклама

Украина предоставит Польше доступ к архивам СБУ и разведке для решения сложных исторических вопросов.

Украина открывает архивы Службы безопасности и Внешней разведки для совместного с Польшей исследования истории. Это должно стать следующим важным шагом в диалоге между двумя странами.

Реклама

Об этом заявил временный поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич, передают Новости.LIVE.

Реклама

По словам дипломата, перелом в решении сложных исторических вопросов произошел два года назад по итогам встречи президента Владимира Зеленского, Андрея Сибиги и главы МИД Польши Радослава Сикорского.

С тех пор стороны провели ряд поисковых работ, эксгумаций и захоронений как на территории Украины, так и в Польше. Лукасевич подчеркнул, что Киев и Варшава смогли перейти от эмоциональных споров о трактовке прошлого к решению конкретных практических и административных задач.

Ранее издание Politico объясняло, почему Польша возвращается к антиукраинским настроениям. Политические манипуляции перед выборами и споры вокруг исторической памяти превращают бытовую неприязнь в волну насилия против украинцев в Польше.

Напомним, украинцы все чаще выезжают из Польши. По данным Евростата, только в течение июля количество граждан Украины со статусом временной защиты в стране сократилось более чем на восемь тысяч. Отмечается, только в июле количество украинцев, имеющих временную защиту в Польше, уменьшилось на 8,11 тыс. и сейчас составляет 953,1 тыс. Кроме того, в июне страну покинули 6,3 тыс. граждан Украины, пользующихся временной защитой ЕС.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров