Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий — "Украэрорух"

"Украэрорух" отреагировал на прогноз Европейской организации безопасности воздушной навигации относительно вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года.

Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.

Об этом заявил "Украэрорух".

Сегодня, 11 апреля, Евроконтроль (Европейская организация по безопасности аэронавигации, объединяющая 41 страну и занимающаяся поддержкой Европейской авиации во всех ее аспектах) опубликовал обновленный прогноз по возобновлению полетов в европейском регионе.

Украэрорух объясняет, что подразделение STATFOR Евроконтроля дважды в год выдает/обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам организации и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Однако опубликованный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно: закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий, существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), России и Беларуси (санкционные запреты), существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах, и увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон) и т.д.

"Эти факторы считаются такими, что будут действовать до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, — из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования", — говорят в "Украэрорухе".

Там подчеркивают, что Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, включая непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

Поэтому, учитывая факт существующей военной агрессии России на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, таких как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

"Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией российской федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве", — говорят в "Украэрорухе".

Отмечается, что совместно с Евроконтролем уже разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, являющийся неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики Украины.

Такой план включает полный спектр необходимых составляющих процесса: восстановление инфраструктуры, операционные процедуры, авиационную безопасность, подготовку персонала, сертификацию, взаимодействие с международными партнерами, финансирование и т.д.

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