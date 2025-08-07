- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 327
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина открыла новый международный маршрут по железной дороге: что известно
Украина запустила поезд в столицу Румынии через Кишинев в тестовом формате.
Прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом — столицей Румынии — запущено в тестовом формате.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Румынии Оана-Сильвией Цою, которая посетила Киев с официальным визитом.
7 августа 2025 Украина сделала еще один шаг в укреплении транспортной и дипломатической связи с Румынией — стартовало тестовое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом, сообщил Сибига.
«Сегодня мы запускаем тестовый рейс из Киева в Бухарест. Два специальных вагона направляются через Кишинев в румынскую столицу и уже завтра вернутся назад», — заявил министр.
Это первая поездка главы МИД Румынии в Украину после ее назначения, а также первый визит румынского министерства иностранных дел в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.
Во время пребывания в Киеве министер Цой провела встречу с президентом Владимиром Зеленским. Она заверила, что прибыла с посланием постоянной поддержки и дружбы, предоставленным руководством Румынии.
«Мы рады приветствовать вас в Киеве. Это четкий сигнал для украинского общества. Мы гордимся нашими отношениями», — подчеркнул Зеленский.
Более того, стороны обсудили расширение учебных программ для украинских военных, в частности подготовку пилотов F-16 и морских пехотинцев на территории Румынии.
Министр также встретилась с премьером Украины Юлией Свириденко. В центре внимания — координация на пути Украины к членству в ЕС, а также углубление оборонного сотрудничества, включая возможность совместного производства по модели, похожей на датскую.
Напомним, в июне президент Румынии Никушор Дан подтвердил постоянную поддержку Украины. Он подчеркнул, что для безопасности Румынии лучше иметь соседом Украину, чем РФ или страну, которая превращается в Беларусь.