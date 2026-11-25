Украина даст Германии доступ к DELTA / © Минобороны Украины

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Германия станет первым государством Альянса, которому Киев предоставит доступ к украинской цифровой системе управления боем DELTA. Соответствующее Письмо о намерениях, которое закладывает основу для совместного усовершенствования, развертывания и использования этой платформы, заключили 23 ноября в Германии руководители оборонных ведомств Украины и Германии Евгений Хмара и Борис Писториус.

Об этом пишут ISW и Минобороны.

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Украина предоставит Германии доступ к системе DELTA

Соглашение подписали в рамках программы DELTA Lab — инициативы, благодаря которой союзники по НАТО смогут овладеть проверенными на передовой украинские разработки, которые являются критически важными в современной войне.

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Экосистема DELTA, созданная специалистами Центра инноваций и развития оборонных технологий при Минобороны Украины, обеспечивает военных информацией с фронта и инструментами для координации боевых действий.

В режиме реального времени программа объединяет видео с дронов, показатели с полевых датчиков и данные о средствах поражения в единую цифровую карту, позволяющую командирам точнее оценивать обстановку и эффективнее планировать операции.

По информации Минобороны, партнеры смогут настраивать функционал DELTA под запросы своих армий, внедрять новые модули и совместно модернизировать продукт. В свою очередь, Германия намерена инвестировать в эволюцию этой платформы.

В Киеве четко заявили, что интеграция партнеров в проект никоим образом не предполагает раскрытие или передачу Германии реальных боевых и разведывательных данных Сил обороны Украины.

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Как подчеркнул Борис Писториус, Берлин рассчитывает доработать платформу и впоследствии поставить ее на вооружение Бундесвера.

«У Украины есть технологические решения, испытанные на фронте. DELTA — это уникальная цифровая платформа, сочетающая планирование, управление операциями, анализ обстановки. Немецкая технологическая экспертиза поможет развивать и масштабировать возможности системы. Это важный шаг для нашего взаимовыгодного оборонного сотрудничества. Партнерство Украины с Германией будет укреплять обе наши страны и безопасность всей Европы», — заявил министр обороны Хмара.

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Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что попросил прощения у заместителя министра обороны США Элбриджа Колби за резкие высказывания во время публичного спора в Брюсселе. Ранее Колби поставил под вопрос эффективность украинских дальнобойных ударов по российской нефтяной инфраструктуре и другим объектам, на что Писториус ответил, назвав такую критику «достаточно глупой вещью».

Во время телефонного разговора глава немецкого оборонного ведомства признал неудачный выбор слов на английском языке, но отметил, что стороны остались при разных взглядах, а сам спор не повредит оборонному сотрудничеству Берлина и Вашингтона.

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Вместе с тем, Писториус подтвердил, что Германия не отказывается от поддержки украинских атак вглубь России и помогает Киеву разрабатывать и производить соответствующее вооружение. По его словам, решение о применении дальнобойного оружия должны приниматься самими украинцами.

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