Украина отменила самоизоляцию для жителей оккупированных территорий: главное условие

Жители оккупированных территорий не подлежат самоизоляции, если получили приглашение на вакцинацию.

Кабинет министров отменил требование о самоизоляции для граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий (ВОТ). Но им нужно получить приглашение на вакцинацию от COVID-19.

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также читайте Штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию отменены: Зеленский подписал соответствующий закон

"Жители ВОТ не подлежат самоизоляции (обсервации) при пересечении границы с РФ в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения доступа граждан Украины к вакцинации в условиях блокирования работы КПВВ со стороны РФ. Сейчас боевики блокируют КПВВ на линии соприкосновения. Поэтому украинцы из ОРДЛО, чтобы попасть на подконтрольную нашему правительству территорию, вынуждены делать длительное путешествие через российскую границу.

Как записаться на вакцинацию жителям оккупированных территорий

Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение жителям ВОТ можно в одном из центров вакцинации населения и пунктов прививки, расположенных на подконтрольной правительству территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей вблизи КПВВ.

Перечень этих пунктов и центров — https://bit.ly/3iwT5Or.

Запись в них происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: +38 0800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Ранее сообщалось, как теперь пройти изоляцию через приложение "Вдома".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку