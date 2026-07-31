Украина отправила спасателей во Францию, где бушуют лесные пожары

Во Франции бушуют пожары / © Associated Press

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Сегодня утром украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

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«По поручению президента Украины Владимира Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС во Францию направлен сводный отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей», — уточнил он.

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Выговский добавил, что при необходимости Украина готова направить на помощь коллегам авиацию ГСЧС.

Лесные пожары во Франции — что известно

Франция столкнулась с сильнейшими лесными пожарами со времен Второй мировой войны.

Огонь уничтожил более 116 тысяч гектаров лесов и растительности. Наиболее критическая ситуация сложилась на юго-западе страны. Между городом Бордо и побережьем Атлантического океана уже выгорело около 42 тысяч гектаров леса.

Из опасных районов, в том числе из западных пригородов винодельческого Бордо, были эвакуированы от 197 до 220 тысяч жителей. По словам министра внутренних дел страны, эта эвакуация стала вероятно самой большой в истории Франции в мирное время. Когда пламя приблизилось к прибрежным городкам, некоторым пришлось спасаться на лодках.

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Во Франции бушуют пожары / © Associated Press

На юго-западе страны впервые зафиксировали образование «огненных облаков» — грозовых облаков, возникающих из-за быстрого поднятия раскаленного воздуха, дыма и пепла. Представитель пожарной службы Эрик Брокарди предупредил, что такие облака создают сильные собственные ветры и могут вызвать молнии, что приводит к появлению новых очагов возгорания. Пламя распространяется настолько мощно, что генерирует собственный ветер и ведет себя крайне непредсказуемо.

Во Франции бушуют пожары / © Associated Press

По сообщению Defence Express, этот масштабный лесной пожар во Франции угрожает большинству французских оборонительных гигантов, и это проблема не только для самой этой страны и западной Европы, но и для Украины, и может ударить по украинской противовоздушной обороне.

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