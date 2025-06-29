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Украина отразила мощную атаку РФ: в Воздушных силах раскрыли первые детали
Защитники неба в ночь на 29 июня обезвредили враждебных 475 целей.
В ночь на 29 июня Россия устроила воздушную атаку по Украине.
О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.
В частности, противник атаковал 537 средствами воздушного нападения:
477 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов
4 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»
7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23
41 крылатой ракетой «Х-101/Искандер-К»
5 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря
3 зенитными управляемыми ракетами С-300
«По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбито огневыми средствами, 226 — локационно утрачено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ходе ночной атаки погиб пилот F-16.