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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3389
Время на прочтение
1 мин

Украина отразила мощную атаку РФ: в Воздушных силах раскрыли первые детали

Защитники неба в ночь на 29 июня обезвредили враждебных 475 целей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ ударила по Украине

РФ ударила по Украине / © Getty Images

В ночь на 29 июня Россия устроила воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

В частности, противник атаковал 537 средствами воздушного нападения:

  • 477 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов

  • 4 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»

  • 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23

  • 41 крылатой ракетой «Х-101/Искандер-К»

  • 5 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря

  • 3 зенитными управляемыми ракетами С-300

«По предварительным данным, по состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбито огневыми средствами, 226 — локационно утрачено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе ночной атаки погиб пилот F-16.

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Дата публикации
Количество просмотров
3389
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