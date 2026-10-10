Украина отреагировала на сделку Трампа с Путиным: нефтяные объекты РФ пылают

Атаки на российские НПЗ / © ТСН

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Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтяной инфраструктуре, несмотря на решение президента США Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива. Удары по нефтяным объектам вблизи Ростова-на-Дону и в Самарской области стали сигналом того, что Киев не собирается отказываться от одного из самых эффективных инструментов экономического давления на Кремль.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

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По информации издания, после появления сообщений о договоренностях по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки в районе Ростова-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на нефтеналивном терминале, связанном с Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом. Впоследствии поступили сообщения о поражении крупного нефтяного объекта вблизи Просвета в Самарской области.

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Новошахтинский НПЗ поставляет нефтепродукты, в частности дизельное топливо, для нужд российской оккупационной армии. Украинские дальнобойные беспилотники атакуют такие объекты, пытаясь сократить нефтяные доходы России и ослабить её способность финансировать войну.

По данным The Telegraph, после заявления Трампа о поставках российского дизельного топлива возник вопрос: согласится ли президент Украины Владимир Зеленский прекратить атаки, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном. Однако заявления украинской стороны свидетельствуют о намерении продолжить кампанию.

«Мы сожжем их НПЗ», — заявил высокопоставленный украинский чиновник в комментарии Financial Times, подтвердив, что Киев и впредь будет наносить удары дальнобойными дронами по российским энергетическим объектам.

Сделка по дизелю может сыграть на руку Кремлю

Бывший руководитель крупнейшего фонда иностранных инвестиций в России и активист антикремлевской кампании Билл Браудер раскритиковал решение американской администрации, отметив, что оно может ослабить эффект украинских ударов по российской нефтяной отрасли.

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«Именно тогда, когда Украина меняла ход войны, нанося Путину реальный экономический ущерб ударами по его НПЗ, вмешивается Трамп и соглашается покупать российский дизель», — заявил Браудер.

По его мнению, эта договоренность может дать Вашингтону дополнительный повод для давления на Киев, если украинские военные продолжат наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Браудер также предупредил, что соглашение может создать предпосылки для дальнейшего ослабления санкций против России и открыть возможности для деловых договоренностей с российской стороной.

Украинские власти, в свою очередь, опасаются, что дополнительные доходы от экспорта топлива помогут Кремлю финансировать производство вооружений и затягивать войну.

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Последствия роста нефтяных доходов России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительные доходы от экспорта энергоресурсов Россия будет направлять на укрепление своего военного потенциала.

«Каждый дополнительный миллиард долларов, который они смогут заработать на экспорте, будет потрачен исключительно на поиск и импорт критически важных компонентов и оборудования для производства оружия, модернизацию „Шахедов“, изготовление ракет и набор ещё большего количества наёмников для боев на фронте», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Москва будет готова завершить войну только тогда, когда почувствует, что её возможности продолжать боевые действия сокращаются.

«Выбор России — это война. И они будут готовы положить ей конец только тогда, когда почувствуют, что их способность затягивать войну уменьшается», — заявил президент Украины.

Россия не сможет выполнить свои обещания по дизелю

В то же время аналитики сомневаются в способности России поставить обещанные объемы топлива. По данным The Telegraph, ранее Москва ограничивала экспорт дизельного топлива из-за проблем с внутренним обеспечением, вызванных, в частности, украинскими ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям.

Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, пояснил, что украинские атаки уже сказывались на объемах переработки нефти в России и вынуждали её ограничивать поставки топлива на внутреннем рынке.

«Причина, по которой Россия ввела запрет на экспорт, заключалась в том, что украинские удары привели к сокращению объемов нефтепереработки, что вынудило ввести нормирование топлива для внутреннего потребления», — отметил Фишман.

Он также высказал предположение, что заявления Кремля о масштабных поставках могут быть попыткой усугубить разногласия между США и их европейскими союзниками.

Напомним, бывший специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России оказывают мощное давление на Кремль. Он убежден, что Киев должен продолжать такие атаки на территории государства-агрессора.

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