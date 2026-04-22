Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба": когда возобновят транзит в ЕС

Нефтепровод «Дружба» / Иллюстративное фото / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

АО «Укртранснафта» официально завершила ремонтные работы на украинском участке нефтепровода «Дружба». Компания отменила действие форс-мажорных обстоятельств и готова к возобновлению транзита нефти.

Об этом сообщила венгерская нефтяная компания MOL.

«Укртранснафта», которая отвечает за функционирование украинского участка нефтепровода «Дружба», проинформировала компанию MOL о завершении ремонтных работ на объекте.

Также по состоянию на 18:00 21 апреля были отменены форс-мажорные обстоятельства, действовавшие с 27 января.

В сообщении указано, что «Укртранснафта» готова возобновить транзит сырой нефти в направлении Венгрии и Словакии.

Напомним, накануне вечером президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отремонтировала участок нефтепровода «Дружба», поврежденный российским обстрелом. Специалисты обеспечили базовые условия для восстановления транзита нефти в Европу, однако риск новых ударов со стороны РФ по инфраструктуре остается.

Зеленский также сказал, что после ремонта «Дружбы» уже 22 апреля ожидается возобновление прокачки нефти.

По данным Reuters, компания MOL подала заявку на транзит нефти через «Дружбу» после завершения Украиной ремонта магистрали. По информации источников, первые поставки в Венгрию и Словакию в равных пропорциях ожидаются уже 22 апреля.