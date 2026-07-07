Украина "отрезает" Крым: Керченский мост уже заблокирован — что ждет врага

Крым / © Pixabay

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Несмотря на заявления Кремля о налаживании поставок горючего в оккупированный Крым, Россия до сих пор не использует Крымский мост для масштабной перевозки топливных эшелонов.

Об этом рассказал руководитель Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар в интервью ТСН.ua.

По словам эксперта, после спецоперации СБУ российская сторона существенно ограничила движение крупных железнодорожных эшелонов через Крымский мост.

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«Они не могут задействовать Керченский мост так, как планировалось, из-за страха очередного поражения», — отметил Гончар.

Он добавил, что Россия максимально усилила защиту моста с моря, однако угроза ударов с воздуха, по его мнению, остается.

«В Керчи разнесли нефтебазу и подстанции. А мост тоже в Керчи находится. Так что это вопрос времени, когда снова до него дойдут руки», — сказал эксперт.

Гончар обратил внимание, что даже при запуске топливных эшелонов Россия сталкивается с другой серьезной проблемой — отсутствием мест для хранения горючего.

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По его словам, нефтебазы в Феодосии и Керчи уничтожены, а база в Гвардейском почти полностью выведена из строя.

«Даже если через Керченский мост пойдут эшелоны с горючим, где его хранить? Нефтебазы в Феодосии и Керчи уничтожены, в Гвардейском почти уничтожена. Оставить в цистернах? Все равно дроны прилетят и сожгут их», — объяснил он.

Эксперт также напомнил, что оккупационные власти Крыма ранее обещали быстро решить проблему с обеспечением полуострова горючим.

«Аксенов разглагольствовал в мае, что в течение июня все вопросы с горючим решатся. Уже июль и он констатирует: К сожалению, сложная ситуация сохраняется. Это значит, что не они решают, а Москва, очевидно, не может ничего сделать», — подытожил Гончар.

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Напомним, система NASA FIRMS зафиксировала пожары в нескольких районах временно оккупированного Крыма — на подстанциях «Саки» и «Западно-Крымская», вблизи железнодорожной станции и позиции С-400. Также сообщается о пожаре в акватории к северу от Керчи и на АЗС в Мелитополе. Официальных комментариев оккупационных властей нет.

Также во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки ВСУ на энергообъекты полностью исчез свет. Оккупационные власти подтвердили поражение энергетической инфраструктуры. По сообщениям местных, взрывы слышали также в Симферополе, Керчи, Алуште и Бахчисарае. В Крыму ввели аварийные отключения электроэнергии.

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