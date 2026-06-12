Украина отрезает россиян от Крыма, мосты становятся ловушкой: в ISW увидели угрозу для наступлений РФ

Мост через Чонгар.

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Украинские Силы обороны продолжают блокировать несколько мостов, поддерживающих наземные линии связи и соединяющие оккупированную территорию Херсонской области с Крымом. Так Украина разрушает ключевые маршруты россиян в аннексированный Крым.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Накануне гауляйтер, глава оккупационных властей Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что ВСУ ударили по нескольким мостам, соединяющим оккупированную область и Крым: мост через Северо-Крымский канал вблизи оккупированных Преображенки и Мирного, автомобильный мост Перекоп-Арменск и автомобильный мост Ставки. Переправы Ставки, Мирное и Армянск проходят через Северо-Крымский канал и вдоль автомагистрали М-17 Армянск-Олешки.

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В то же время командир украинского полка на Херсонском направлении сообщил, что Силы обороны ударили по логистическому маршруту РФ в оккупированный Крым через Армянск, повредив или уничтожив около 50 военных грузовых автомобилей, перевозивших горючее и боеприпасы. По его словам, захватчики перенаправили логистику на Армянский маршрут после недавних ударов и повреждения моста Чонгар, который впоследствии был закрыт.

Украинский военный заявил, что они смогли нанести удары по этой концентрации транспортных средств, по крайней мере частично, благодаря предварительным атакам по Мариуполю и дороге в Бердянск. Именно после тех «прилетов» оккупанты вынужденно начали поставлять Гуляйпольское направление не с территории оккупированной Донецкой области, а из Крыма.

Геолокационные и спутниковые снимки за 10 июня показывают последствия ударов по двум мостам, расположенным к югу от Геническа и вблизи Армянска. В свою очередь, российские мониторы утверждают, что именно удары ночью 11 июня перекрыли все наземные пути в Крым из оккупированной Херсонской области, а украинские войска серьезно повредили мост Чонгар.

Аналитики подчеркивают, что украинские войска усиливают ударную кампанию средней дальности против российских глобальных военных комплексов на оккупированном юге Украины, нарушая способность РФ безопасно использовать пути поставок из юго-западной России в аннексированный полуостров.

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«Продолжение украинских ударов по российским глобальным военным частям, вероятно, будет иметь каскадное влияние на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям», — отмечают в ISW.

Атака на мосты — ситуация в Крыму

В ночь на 11 июня ВСУ уготовили по четырем переправам на подъездах к Крыму. После атак 9 июня Чонгарский мост оказался полностью непригодным для движения транспорта. Из-за этого российские войска начали перебрасывать грузы по другим путям, однако один из таких маршрутов также попал под удар.

В то же время после атаки мостов у оккупантов заканчивается бензин. Российские оккупационные власти на днях предупреждали, горючее в Севастополе не будут продавать, поскольку туда не смогли заехать бензовозы.

Впрочем, аннексированный Крым накрыл еще и продуктовый кризис. На полуострове фиксируют повышенный спрос на продукты первой необходимости. В торговых сетях стали исчезать отдельные товары. В частности, соль, сахар, крупы и мука.

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Дата публикации 16:55, 11.06.26 Количество просмотров 27 Бензин в России закончился? Гигантские очереди на АЗС в Крыму и на Кубани

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