Украина отрезает все пути россиян в Крым: майор ВСУ предупредил, что будет дальше

В Крыму раздаются взрывы / © Фото из открытых источников

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Силы обороны Украины ведут системную работу по ликвидации российских логистических путей во временно оккупированном Крыму. Результатом этих точечных ударов стало разрушение Чонгарского моста и существенное повреждение переправ в районе Армянска.

Как отметил в комментарии «24 Каналу» майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук, такие потери критичны для захватчиков. По его словам, разрушение ключевых артерий гарантированно подорвет боевые возможности вражеской группировки на передовой.

Какие проблемы будут у россиян?

Андрей Ткачук отметил, что логистическая блокада Крыма создает проблемы для россиян. Остров является огромным логистическим хабом вооруженных сил России, который они используют для насыщения, наполнения и подтягивания резервов, в частности, на юг Запорожской области.

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«Очевидно, для них это серьезная потеря, логистический удар, который мы системно наносим в течение нескольких месяцев. Это не произошло за день-два. Это системная работа наших подразделений. Поэтому удаются определенные операции. Потому что есть удары по логистике, так называемые мидлстрайки, и это работает», — подчеркнул он.

Чтобы провести контрнаступательные действия, контрдействия, необходима стабилизация линии боевого столкновения и отрезание резервов врага. Также важно накопление какой-то точки преимущества на том или ином отрезке, где планируются контрдействия. В целом такая ситуация складывается благодаря успешным действиям Сил обороны.

«Будет уменьшение возможностей врага на переднем крае. Мы должны помогать нашим войскам на линии боевого столкновения в районах выполнения задач. Поэтому, если есть возможность, мы доведем ее до дела и максимально заблокируем логистические пути врага с полуострова, то это будет хорошая, качественная помощь подразделениям на переднем крае», — пояснил майор ВСУ.

Заметим, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что Украина изолирует Крым. Поскольку наращивание ударов украинских дронов по оккупированным территориям уже сказалось на российской логистике и поставках горючего.

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Украина обрубает пути оккупантам в Крым — последние новости

Ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины продолжают блокировать несколько мостов, которые поддерживают наземные линии связи и соединяют оккупированную территорию Херсонской области с оккупированным Россией Крымом. Так Украина разрушает ключевые маршруты россиян к аннексированному Крымскому полуострову.

Дата публикации 16:55, 11.06.26 Количество просмотров 40 Бензин в России закончился? Гигантские очереди на АЗС в Крыму и на Кубани

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко рассказал о блокаде временно оккупированного Крыма и шокировал тем, что ждет полуостров летом 2026 года.

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