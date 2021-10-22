Украина ожидает четкую позицию Германии из-за газового шантажа РФ — Кулеба о "Северном потоке-2"

Кулеба отметил, что Украина имеет неизменную позицию о сертификации и запуску российского проекта "Северный поток-2".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности начать поставки газа в Европу в обход Украины "Северным потоком-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора является шантажом и использованием газа в качестве оружия. Поэтому Украина ожидает четкую позицию Германии по этому поводу.

Об этом сообщил глава украинского МИД во время совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Ником Попеску.

"Это шантаж, это использования в качестве оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу" Северного потока-2 "указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", — отметил Кулеба.

По его словам, позиция Украины по сертификации и запуску "Северного потока-2" остается неизменной и отметил, что Киев ожидает четкую позицию Германии по этому поводу. Кроме того, он добавил, что "Нафтогаз" и оператор ГТС обратились с просьбой присоединиться к процессу сертификации.

"Мы ожидаем положительное решение. Безусловно, мы слышали заверения ЕС, к "Северному потоку-2" будет применен третий энергетический пакет. Все эти элементы должны послать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто недопустим, а всегда получать достойный отпор объединенной Европы", — добавил Кулеба.

Как сообщалось, первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" полностью заполнена техническим газом.

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