Украина ожидает получить от партнеров по меньшей мере 24 истребителя — пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ

В Украину может прибыть 24 современных истребителя в рамках первого "авиационного" пакета помощи.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии испанскому изданию El Pais.

По его словам, речь идет о двух батальонах истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов. Приоритетом для Украины являются американские F-16, хотя Киев рассматривает вариант французских боевых самолетов Rafale и шведских Gripen.

Это будет лишь неотложной первой частью новых поставок оружия Украине. Однако представитель Воздушных сил отметил, что, кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. В частности, украинским пилотам и командам наземного обслуживания необходимо не менее полугода на обучение.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему Украине так необходимы истребители F-16 и чем они особенные. По его словам, истребители F-16 могут совершать удары по наземным целям разными типами оружия, а также могут стать частью ПВО, чтобы защитить небо над Украиной.

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