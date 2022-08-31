Украина передала МАГАТЭ список показателей, которые необходимо проверить на Запорожской АЭС

Украина передала экспертам МАГАТЭ перечень показателей, которые важно проверить во время визита экспертов на атомную станцию.

Миссия МАГАТЭ сегодня, 31 августа, отправилась на ЗАЭС. Такую работу организация не выполняла за всю историю своего существования.

Об этом сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

"Мы совместно обсудили и передали миссии перечень технических и показателей безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию. Успешная реализация всех задач миссией будет иметь большое значение для ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира", — подчеркнул Галущенко.

Глава Министерства энергетики подчеркнул, что выводы и рекомендации по результатам работы миссии будут имплементированы при возвращении станции под контроль Украины.

"ЗАЭС – украинская атомная станция, и только Украина способна гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации", — подчеркнул Галущенко.

По его словам, после деоккупации станции важным этапом станет создание демилитаризованной зоны вокруг нее.

Напомним, во вторник, 30 августа, в Киев прибыла миссия представителей МАГАТЭ, которые должны посетить оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, но захватчики не прекращают провокации.

Глава государства назвал визит экспертов из Международного агентства по атомной энергии в Украину, в частности, на Запорожскую АЭС, "важной миссией". Он подчеркнул, что Украина принимает все меры для безопасного визита представителей МАГАТЭ на атомную электростанцию.

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