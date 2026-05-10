Украина передала РФ "список 1000": кого могут освободить в первую очередь

Один из обменов пленными. Фото иллюстративное / © Владимир Зеленский

Украина предоставила российской стороне «список 1000» для обмена пленными, сформированный по принципу срока пребывания в российской неволе.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Это стало возможным благодаря результатам состоявшихся накануне переговоров при посредничестве Соединенных Штатов.

Отмечается, что формирование списка по принципу срока пребывания в плену было неоднократно согласовано уполномоченными переговорщиками Украины и РФ.

«Это справедливый гуманитарный подход, который осуществляется при участии и поддержке Соединенных Штатов Америки и показывает всему миру заботу об оборонцах со стороны Украинского государства и является одним из шагов к справедливому миру», — отмечали в Коорштабе.

Там уточнили, что переговорный процесс сейчас продолжается. Поэтому, чтобы сохранить его эффективность, Координационный штаб призывает всех воздержаться от распространения любой непроверенной информации, полученной вне официальных источников.

«В День матери сохраняем веру, что сотни украинских матерей вскоре дождутся своих героических сыновей и дочерей домой», — подытожили в ведомстве.

Перемирие и обмен: последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Однако впоследствии диктатор Путин заявил, что Россия якобы не получала от Украины предложений по обмену пленными, о котором стороны договаривались при посредничестве США.

Источники в украинских властях рассказали, что Путин хочет сорвать обмен.

В Сети предположили, что таким образом диктатор хочет отомстить за громкий указ президента Зеленского, в котором тот разрешил россиянам провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.

Однако Зеленский опроверг эти слухи и заявил, что подготовка к обмену продолжается.

