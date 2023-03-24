Украина передала России всех тяжелораненых, попавших в плен после начала полномасштабной войны

В пятницу, 24 марта, Украина в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых пленных с начала полномасштабной войны, состояние которых разрешало транспортировку.

В то время как РФ продолжает удерживать в заложниках тысячи украинских граждан, Украина передала России всех тяжелораненых, попавших в плен с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения", — говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что Украина согласно Женевской конвенции в одностороннем порядке передала тяжело раненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне.

"В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", — подчеркивают в штабе.

В то же время государство-агрессор, "систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения".

"Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без всяких условий. Несмотря на это, россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, специально создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе", — отмечают в Координационном штабе.

Там призвали мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить РФ соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Напомним, российским оккупантам Верховный суд РФ запретил сдаваться в плен "добровольно". За это им грозит до 10 лет лишения свободы.

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