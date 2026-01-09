Украина передала США свою позицию по территориям: Зеленский рассказал подробности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина передала американской стороне свои комментарии по территориальным предложениям и ожидает получить реакцию Москвы на обновленный мирный план до конца текущего месяца.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Зеленский объяснил механизм переговоров: Украина предоставила отзыв на предложения команде США, которая в свою очередь должна ознакомить с ними российскую сторону. После рассмотрения Москвой позиции могут быть снова переданы в Киев для нового утверждения.

Зеленский выразил надежду, что ответ России на программу из 20 пунктов поступит вовремя, чтобы ее можно было учесть при согласовании совместных планов с Дональдом Трампом. Встреча лидеров Украины и США может состояться уже в конце января или непосредственно в Соединенных Штатах, или на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Главной целью личных переговоров Зеленский назвал получение от Вашингтона жестких обязательств безопасности.

«Я не хочу, чтобы все закончилось только их обещаниями реагировать. Я действительно хочу чего-нибудь более конкретного», — подчеркнул Владимир Зеленский, подчеркивая необходимость четких шагов США в случае новой волны российской агрессии.

Также сообщается, что параллельно с вопросами безопасности стороны обсуждают «план процветания», который включает гарантии восстановления украинской экономики. Президент стремится зафиксировать эти договоренности как часть стратегического партнерства, что обеспечит продолжительный мир и стабильность после завершения боевых действий.

Напомним, ранее мы писали, что мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине столкнулся с серьезными препятствиями.

Ранее сообщалось, что Украина не пойдет на юридическое признание оккупированных территорий частью РФ, однако рассматривает возможность создания демилитаризованных зон с международным управлением как компромисс.