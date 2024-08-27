Украина передаст США список целей в РФ, по которым она хочет ударить дальнобойным оружием — Politico

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон для переговоров.

Украинские власти планируют представить США детальный список целей в России, которые могут быть уничтожены украинскими военными, если Вашингтон снимет ограничения на использование оружия. Это последняя попытка убедить администрацию США в необходимости снятия ограничений на использование американского оружия против России.

Об этом пишет Politico.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Офиса президента Владимир Зеленский Андрей Ермак планируют посетить Вашингтон на этой неделе, чтобы представить список администрации США во время переговоров. США уже несколько месяцев утверждают, что снятие ограничений не окажет значительного стратегического влияния, поскольку Россия переместила свои важнейшие цели, включая авиацию, чуть дальше от границы, сделав их недостижимыми.

Однако Киев определил несколько важных целей, достать которые можно с помощью американских ракет, и надеется, что этот список поможет убедить президента Джо Байдена изменить свою позицию. Украинские чиновники давно лоббируют в администрации Байдена вопрос по снятию ограничений, чтобы обеспечить большую свободу действий для украинских военных на территории России и оттеснение российских войск от границы.

Администрация Байдена озабочена возможными последствиями относительно эскалации конфликта и оценивает, что Украине не хватает достаточного количества ракет большой дальности для удара по важным целям в России. В то же время, США имеют ограниченный запас ракет ATACMS, которые могут быть отправлены в Украину. Украинские чиновники считают, что снятие ограничений является критически важным для эффективности военных действий страны.

Сроки прибытия Умерова и Ермака в Вашингтон и детали их встреч пока не определены. Предыдущие визиты украинских чиновников включали встречи с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

Напомним, Джон Кирби сообщил, что США продолжают переговоры с Украиной о возможном снятии ограничений на дальнобойные удары по России. Обсуждения проходят в закрытом режиме.

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