Украина переходит к массовой вакцинации от коронавируса всего населения – Тимошенко

Украина переходит к массовой вакцинации от коронавируса всего населения – Тимошенко

Центры будут работать семь дней в неделю.

В крупных городах будут развернуты пункты массовой вакцинации, а из малых городов и сел организуют бесплатный транспорт. Украина переходит к 5-му этапу вакцинации.

Об этом сообщил на селекторном совещании заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"У нас должен быть по меньшей мере один большой главный центр массовой вакцинации в каждом областном центре. Кроме того, центры массовой вакцинации должны быть открыты в каждом районном центре и в городах, в которых проживает более 100 тысяч населения", - подчеркнул Тимошенко.

Такие центры будут работать семь дней в неделю, а местные власти должны организовать подвоз людей, проживающих в малых населенных пунктах. "Потому что надо ускорять темпы вакцинации", - подчеркнул Тимошенко.

Одновременно с этим стартует масштабная коммуникационная кампания, цель которой - сообщить о начале массовой вакцинации для всех категорий населения и предоставить информацию о возможности прививки от COVID-19.

Во время совещания министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о плане открыть дополнительно 3 300 кабинетов прививок по всей стране, а премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость создания пунктов вакцинации на пограничных пунктах пропуска.

По официальным данным Офиса президента, темпы вакцинации от коронавируса в Украине растут: за прошедшую неделю было сделано 609 тысяч прививок, тогда как неделей ранее - 560 тысяч прививок. В частности, на этой неделе в регионы направлено еще 3,3 млн доз вакцин, из которых 2 млн доз Moderna, 1 млн доз CoronaVac и 300 тысяч доз Pfizer.

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