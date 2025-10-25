Украина переходит на зимнее время: когда нужно переводить стрелки часов

Переход на зимнее время состоится в ночь на 26 октября / © Associated Press

В ночь на воскресенье, 26 октября, в Украине традиционно произойдет переход на зимнее время . В 4 часа утра стрелки часов будут переведены на один час назад. Таким образом, время суток увеличится, а украинцы смогут поспать на час дольше. Эта практика длится десятилетиями и регулируется действующим законодательством Украины.

Сезонная традиция: история законодательных инициатив

В Украине в течение десятилетий перевод часов на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября. Возвратный переход на летнее время происходит весной, в последнее воскресенье марта.

Несмотря на установившуюся традицию, инициативы по ее отмене регулярно возникают в парламенте. Верховная Рада Украины еще весной 2021 года приняла в первом чтении законопроект №4201, предлагавший отменить время. Но тогда закон не приняли из-за отсутствия голосов.

После доработки проекта Закона об исчислении времени в Украине №4201, отменяющего сезонный перевод часов, депутаты поддержали во втором чтении в июле 2024 года. Но президент Украины Владимир Зеленский документ так и не подписал , поэтому Украина продолжает использовать сезонный перевод времени.

Воздействие на биоритмы и здоровье

Переход на зимнее время, хотя и дарит дополнительный час сна, не полностью нейтрален для здоровья человека. Ученые и медики часто указывают, что даже небольшое изменение графика может влиять на биоритмы и общее самочувствие.

Основные физиологические последствия перевода стрелок:

Нарушение циркадных ритмов: Внутренние «биологические часы» человека сбиваются, что может приводить к временным проблемам со сном, вялости и снижению концентрации.

Психоэмоциональное состояние: В первые недели после перехода некоторые люди испытывают повышенную утомляемость, раздражительность или даже сезонную депрессию, хотя последнее больше связано с уменьшением светового дня.

Однако переход на зимнее время считается более легким для организма, чем на летнее, поскольку он позволяет поспать дольше, а большинство людей просыпаются до рассвета, соответствующего естественным ритмам.

Экономический аспект и энергосбережение

Исторически основной целью перевода часов была экономия электроэнергии путем лучшего использования светового дня. Однако современные исследования показывают, что экономический эффект от этой практики минимальный или вообще отсутствует, особенно учитывая развитие современных технологий освещения и увеличения потребления энергии в вечернее время.

В условиях военного времени и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, вопрос эффективного распределения энергетических ресурсов является критическим. Сезонный перевод времени может оказать незначительное влияние на пиковую нагрузку вечером, сдвигая его на час позже, что теоретически может помочь лучше сбалансировать энергосистему.

Финансовые расходы, связанные с переводом часов Переход времени требует синхронизации работы транспорта (железнодорожного, авиационного), банковских систем и промышленных предприятий. В прошлом эти процессы требовали значительных затрат и потенциально могли вызвать ошибки в учетных системах, хотя с развитием цифровых технологий эта проблема стала менее актуальной.