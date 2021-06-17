Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов: есть угроза нехватки воды и изменения климата

Деградация земель и опустынивание — одни из самых больших угроз для устойчивого развития человечества.

По свидетельствам ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов. В ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Деградация земель и опустынивание приводят к серьезным проблемам — изменению климата, утрате биоразнообразия, нехватке воды, распространению бедности, голода и массовых миграций населения", — отмечают в министерстве.

Специалисты говорят о печальной статистике:

распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов;

13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии;

более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии;

20 млн га охвачены пылевыми бурями.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отмечает, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из главных направлений государственной экологической политики. Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года и создан Координационный совет.

"Украина присоединилась к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель. Такая работа проводится в рамках внедрения Целей Устойчивого Развития и Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием. Чтобы достичь нейтрального уровня деградации земель, необходимо воплощать меры по стабилизации повышения содержания гумуса в почвах", — подчеркнул Роман Абрамовский.

Напомним, когда в Украине прекратятся дожди и начнется настоящее лето. В Украине из-за циклона до 18 июня будет дождливая погода и жары ожидать не стоит. Кроме того, возможны грозы и град.

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