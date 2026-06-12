- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 542
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина перехватила преимущество в ключевом направлении войны, россиян выбивают тысячами — анализ ISW
Украинские силы получили тактическое преимущество в беспилотниках и усилили удары средней дальности, что привело к критическому росту потерь армии РФ, существенно превышающих темпы российского рекрутинга.
Силы обороны Украины, похоже, добились тактического преимущества над врагом в использовании беспилотников на поле боя и успешно наращивают ударную кампанию средней дальности. Это приводит к стремительному увеличению потерь российских окупантов на фоне серьезного снижения уровня мобилизации в РФ.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Технологический прорыв ВСУ: преимущество 1,5 к одному
Аналитики ссылаются на заявление Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского от 11 июня. По его словам, украинские FPV-дроны пока количественно преобладают российские беспилотники на фронте в соотношении 1,5 к одному, и этот разрыв продолжает увеличиваться.
Только за май 2026 года украинские подразделения беспилотных систем поразили почти 180 000 верифицированных целей, что на 27% больше, чем в апреле. Кроме того, украинские воины выполнили 12 500 боевых задач на передовой с помощью наземных роботизированных платформ (НПБ).
Также ВСУ нанесли около 2000 ударов средней дальности. Среди ликвидированных целей только за май:
414 российских штабов и пунктов управления;
Десятки мест скопления личного состава и техники.
Россиян выбивают тысячами: потери превысили набор
Эксперты ISW подчеркивают, что усиление ударов ВСУ по логистике и живой силе врага привело к перелому цифр потерь. Президент Финляндии Александер Стубб недавно заявил, что за последние полгода украинские войска ежемесячно ликвидировали или ранили около 35 000 российских солдат. В то же время Кремлю удается вербовать около 27 000 новых контрактников в месяц.
«Соотношение потерь на фронте составляет восемь убитых россиян к одному украинцу, тогда как раньше оно было три к одному», — отметил Стубб.
Эти данные подтверждает и генерал Сырский: с начала 2026 года ВСУ уничтожили на 12 500 российских военных больше, чем Россия смогла набрать в ряды своей армии.
Кризис со специалистами в армии РФ
Российское командование уже ощущает острый дефицит кадров, особенно в подразделениях беспилотных систем. По данным военной разведки Украины, контракт с Минобороны РФ подписали лишь 14 500 специалистов по дронам — это едва 21% от годового плана набора кафиров.
Масштабная ударная кампания Украины средней дальности, которая продолжается с начала весны 2026 года, подорвала логистические маршруты РФ на оккупированном юге и в Крыму, что заблокировало попытки россиян продвигаться на театре военных действий.
Как ранее заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, за год СБС уничтожили более 100 тысяч «червей», в следующем планируется еще 200 тысяч.