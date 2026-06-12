Украина перехватила преимущество в ключевом направлении войны, россиян выбивают тысячами — анализ ISW

Силы беспилотных систем

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Силы обороны Украины, похоже, добились тактического преимущества над врагом в использовании беспилотников на поле боя и успешно наращивают ударную кампанию средней дальности. Это приводит к стремительному увеличению потерь российских окупантов на фоне серьезного снижения уровня мобилизации в РФ.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Технологический прорыв ВСУ: преимущество 1,5 к одному

Аналитики ссылаются на заявление Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского от 11 июня. По его словам, украинские FPV-дроны пока количественно преобладают российские беспилотники на фронте в соотношении 1,5 к одному, и этот разрыв продолжает увеличиваться.

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Только за май 2026 года украинские подразделения беспилотных систем поразили почти 180 000 верифицированных целей, что на 27% больше, чем в апреле. Кроме того, украинские воины выполнили 12 500 боевых задач на передовой с помощью наземных роботизированных платформ (НПБ).

Также ВСУ нанесли около 2000 ударов средней дальности. Среди ликвидированных целей только за май:

414 российских штабов и пунктов управления;

Десятки мест скопления личного состава и техники.

Россиян выбивают тысячами: потери превысили набор

Эксперты ISW подчеркивают, что усиление ударов ВСУ по логистике и живой силе врага привело к перелому цифр потерь. Президент Финляндии Александер Стубб недавно заявил, что за последние полгода украинские войска ежемесячно ликвидировали или ранили около 35 000 российских солдат. В то же время Кремлю удается вербовать около 27 000 новых контрактников в месяц.

«Соотношение потерь на фронте составляет восемь убитых россиян к одному украинцу, тогда как раньше оно было три к одному», — отметил Стубб.

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Эти данные подтверждает и генерал Сырский: с начала 2026 года ВСУ уничтожили на 12 500 российских военных больше, чем Россия смогла набрать в ряды своей армии.

Кризис со специалистами в армии РФ

Российское командование уже ощущает острый дефицит кадров, особенно в подразделениях беспилотных систем. По данным военной разведки Украины, контракт с Минобороны РФ подписали лишь 14 500 специалистов по дронам — это едва 21% от годового плана набора кафиров.

Масштабная ударная кампания Украины средней дальности, которая продолжается с начала весны 2026 года, подорвала логистические маршруты РФ на оккупированном юге и в Крыму, что заблокировало попытки россиян продвигаться на театре военных действий.

Как ранее заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, за год СБС уничтожили более 100 тысяч «червей», в следующем планируется еще 200 тысяч.

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