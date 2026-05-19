Первая украинская управляемая авиабомба / © скриншот с видео

Украина делает мощный технологический рывок, способный изменить правила игры на поле боя. Отечественный оборонно-промышленный комплекс разработал и успешно опробовал первую украинскую управляемую планирующую авиабомбу (УАБ). Это оружие позволит силам обороны симметрично ответить врагу и перехватить инициативу в воздухе.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW) за 18 мая.

Симметричный ответ: Украина перенимает тактику врага

Долгое время российские оккупанты имели преимущество на определенных участках фронта благодаря массированному использованию своих УАБов. Теперь Украина готова бить Кремль его оружием, но с технологическим преимуществом.

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, новая отечественная бомба уже готова к боевому применению.

Ключевые характеристики украинского УАБа:

Полезная нагрузка: 250 кг.

Дальность поражения: десятки км от места запуска.

Эффективность: способна уничтожать стойкие (укрепленные) цели, с которыми не всегда могут справиться обычные дроны.

Почему это изменит правила игры на фронте?

Аналитики ISW выделяют несколько критически важных факторов, как появление украинских УАБ повлияет на боевые действия:

Расширение кампании воздушного перехвата: новое оружие позволит украинским силам эффективнее громить российскую логистику, составы и командные пункты не только на линии фронта (ближний тыл), но и на оперативной глубине.

Охота на устойчивые цели: в отличие от беспилотников, сейчас успешно перехватывающих российскую логистику на тактическом уровне, 250-килограммовый УАБ имеет значительно большую разрушительную силу для уничтожения крупных объектов.

Сохранение дефицитной авиации: россияне использовали дальнобойные бомбы, чтобы держать свои самолеты подальше от украинской ПВО. Теперь Украина будет следовать этой тактике. Ввиду ограниченного количества украинских самолетов возможность запускать бомбы за десятки километров до цели позволит сохранить жизнь наших пилотов и ценные борта в безопасности.

«Появление собственного УАБа — это серьезный удар по логистической системе РФ. Украина фактически нивелирует тактическое преимущество оккупантов, создавая собственную эффективную систему воздушного перехвата», — резюмируют аналитики ISW.

