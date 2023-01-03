Украина превзошла США в своих технологиях цифровизации армии: чему завидуют американцы

Украина создала собственную разведывательно-информационную сеть по координации боевых подразделений на поле боя. Западные СМИ рассказали, в чем ее преимущество над американскими аналогами.

Украинская разведывательно-информационная сеть оказалась дешевле и оперативнее своего американского аналога, на создание которого у Пентагона ушли десятилетия и миллиарды долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Импровизированная киевская сеть из беспилотников, истребителей и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает ее солдатам уровень интеллекта, координации и точности, позволяющий силам нарезать круги вокруг превосходящих по численности и вооружениям, но неуклюжих армий России", – пишет издание.

Успешное создание украинской виртуальной командно-контрольной системы "на ходу" дает Западу ценные уроки, в частности, о необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов. Кроме того, по словам британского подполковника, с 2014 года работавшего с вооруженными силами США и Украины над оборонной реформой Глена Гранта, бюрократические западные военные "слишком медленные и тяжелые", чтобы быстро применять новые технические решения для решения проблем на поле боя.

"Урок в том, что вы должны внедрять новации, а мы не внедряем", — посетовал Грант.

Он добавил, что именно украинцы продемонстрировали, как можно оцифровать войну.

"Противник 20 лет готовился к полноценной [технической] войне. Мы совершили технологический скачок за 10 месяцев", – заявил на прошлой неделе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Американские журналисты восторженно пишут о том, как украинские солдаты "модифицируют готовые дроны", приспосабливая их для сброса гранат на окопы противника, производят беспилотные автомобили с пулеметами и придумывают другие новации.

Отдельно упоминается система Delta, с помощью которой украинские командиры на поле боя в реальном времени получают разведданные от беспилотников и от корректировщиков из числа местного населения.

"Это называется связанной войной, и благодаря жизненному опыту украинская армия станет передовой за всю историю", — заявил Роман Перимов, возглавляющий подразделение по разработке новых военных технологий в одной из бригад ВСУ.

Отмечается, что одним из элементов успеха Украины в области военных инноваций есть то, что множество частных компаний и даже отдельные воинские части ведут собственные военно-технические разработки.

В то же время, по словам бывшего офицера специальных операций США Брэд Хелси, в американской армии не удается быстро даже подписать стандартный контракт.

Напомним, ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что украинские военные очень удачно используют новейшие технологии, что дает им преимущество российским оккупантам на поле боя. По его словам, одной из причин успешного вытеснения Вооруженными силами Украины российских захватчиков есть разумное использование украинцами новых технологий.

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