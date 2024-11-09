Украина пересекла отметку первых ста единиц ракетного вооружения в этом году – Зеленский

Сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для сил обороны и безопасности Украины.

Украина пересекла отметку первых ста единиц ракетного вооружения в текущем году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 9 ноября.

"Сегодня провел уже несколько совещаний по оборонной тематике. Первое – наше специальное производство, наши стратегические отрасли, наше оружие. Был доклад Александра Камышина. В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия – наши снаряды, наши пушки. Это и дроны – разных видов, для разных задач, – которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую и большую глубину. Мы будем это наращивать. Здесь без деталей, но я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто задействован в этом нашем производстве, кто организует соответствующие процессы", – рассказал президент.

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Зеленский отметил, что это направление Украина будет наращивать.

"Сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших Сил обороны и безопасности Украины. Сейчас впервые за более 30 лет независимости мы имеем не просто единичные инвестиционные шаги партнеров в Украине, а системные модели для инвестирования. В частности, это модель Дании, датская модель, которая вкладывает средства и привлекает инвестиции в производство. Мы договорились также с Францией о другой немного модели – с привлечением также технологий и построением соответствующих производств. Также есть предварительные договоренности с другими нашими партнерами по локализации производства оружия в Украине. И это то, что будет нас постоянно усиливать", – подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что заслушал доклад военных и министерства обороны.

"Главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. Наибольшее внимание сейчас – Кураховскому направлению", – отметил он.

Зеленский также напомнил, что эта неделя, к сожалению, принесла Украине жестокие российские удары по Харькову, по Донетчине, по Сумщине и Одессе, по Запорожью.

"Фактически ежесуточно удары дронов. Также ракетные удары. И каждая встреча, каждые переговоры с партнерами, имеющими соответствующие системы ПВО, – это всегда разговор о дополнительной защите Украины от российского террора. Здесь, в Европе, на континенте, достаточно еще систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту. И это нельзя понять – когда ПВО просто стоит, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней. Мы продолжим убеждать наших партнеров", – отметил президент.

Владимир Зеленский отметил украинских спасателей: весь коллектив ГСЧС Украины, работающий именно там, где просто объективно не хватает усиленных возможностей для ПВО.

Напомним, неделю назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постепенно наращивает активность ежедневных атак "шахедов" и ракет. И для этого агрессор до сих пор может использовать западные компоненты.

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