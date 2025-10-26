ТСН в социальных сетях

Украина перешла на зимнее время

Украинцы традиционно перевели часы на зимнее время в последнее воскресенье октября.

В 4:00 утра 29 октября в Украине был осуществлен переход на зимнее время. Стрелки часов перевели на один час назад — на три часа.

Таким образом, текущие сутки стали длиннее на один час.

Устройства с автоматическим обновлением системного времени синхронизировались без участия пользователя.

Порядок перехода на зимнее и летнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года. Согласно документу, перевод часов осуществляется в последнее воскресенье марта (на летнее время) и в последнее воскресенье октября (на зимнее).

Впервые перевод часов в Украине был введен еще в 1981 году, когда страна находилась в составе СССР.

Ранее сообщалось, что перевод часов очень сильно влияет на наше здоровье, поскольку солнце — это основной регулятор циркадных ритмов.

Мы ранее информировали, что стресс, тревожные мысли и общее напряжение часто становятся причиной бессонницы, однако существует простой и быстрый метод, обещающий помочь уснуть всего за две минуты.

