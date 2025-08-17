ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Украина пережила атаку РФ: где произошли "прилеты"

Ночью оккупанты выпустили 60 ударных дронов, ПВО сбила 40. Зафиксировано попадание ракеты и 20 БпЛА.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ терроризирует украинцев

РФ терроризирует украинцев / © Getty Images

В ночь на 17 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные беспилотники и ракету.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М“ и 60 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА типа «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

«Зафиксировано попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донбасса и Днепропетровщины», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Сумах враг атаковал центральную часть города. После удара вспыхнул пожар.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie