Украина пережила атаку РФ: где произошли "прилеты"

РФ терроризирует украинцев / © Getty Images

В ночь на 17 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные беспилотники и ракету.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М“ и 60 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА типа «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

«Зафиксировано попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донбасса и Днепропетровщины», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Сумах враг атаковал центральную часть города. После удара вспыхнул пожар.