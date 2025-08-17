- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина пережила атаку РФ: где произошли "прилеты"
Ночью оккупанты выпустили 60 ударных дронов, ПВО сбила 40. Зафиксировано попадание ракеты и 20 БпЛА.
В ночь на 17 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили ударные беспилотники и ракету.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал баллистической ракетой „Искандер-М“ и 60 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА типа «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
«Зафиксировано попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковщины, Донбасса и Днепропетровщины», — добавили в ведомстве.
Напомним, в Сумах враг атаковал центральную часть города. После удара вспыхнул пожар.