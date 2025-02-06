Украина пережила ночную атаку россиян: где гремели взрывы

В ночь на 6 февраля 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"С 19.00 5 февраля противник атаковал 77-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям — Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово — и двумя баллистическими ракетами Искандер-М" из Ростовской области", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56" Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

"В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Черкасчина и Днепропетровщина", — добавили в Воздушных силах.

Кроме этого, 18 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Ранее стало известно, что в Запорожье с утра звучали взрывы. По предварительным данным ОВА, обошлось без пострадавших. Больше информации обещают предоставить впоследствии.

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