27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / pixabay.com

Украина пережила самую мощную кибератаку за свою историю — Минцифры

Украина пережила самую мощную кибератаку за свою историю — Минцифры

Стоимость проведения такой атаки составляет миллионы долларов.

Кибератака, которая во вторник, 15 февраля, была направлена на Министерство обороны Украины, портал "Дія" и онлайн-сервисы государственных банков, была крупнейшей в истории Украины.

Об этом сообщил на совместном брифинге Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и НБУ в среду, 16 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, мощная DdoS-атака должна была посеять панику среди украинцев и вызвать дестабилизацию в стране. Однако хакерам не удалось достичь поставленных целей, поскольку работа сайтов была возобновлена довольно быстро.

Зато расходы хакеров на эту операцию были немалыми. Михаил Федоров отметил, что стоимость такой кибератаки может составлять миллионы долларов.

Министр подчеркнул, что в результате этой атаки не созданы никакие препятствия для дальнейшей цифровизации Украины.

По словам заместителя руководителя Национального координационного центра кибербезопасности Сергея Демедюка, финансовая и энергетическая сферы работают бесперебойно. Нацбанк не зафиксировал никаких финансовых потерь, повреждений и похищений.

Напомним, во вторник, 15 февраля, хакеры атаковали, в частности, портал "Дія". DDoS-атаки уходили с территории России, Китая, Чехии и Узбекистана.

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