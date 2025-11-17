Украина переживает беспрецедентный жилищный кризис: разрушены или повреждены более 236 тысяч зданий

Разрушенный дом

Реклама

Международная организация по миграции ООН (МОМ) в новом докладе охарактеризовала ситуацию в Украине как "беспрецедентный жилищный кризис". По оценкам экспертов, масштаб разрушений и вынужденных перемещений создал критический дефицит доступного жилья как для внутренне перемещенных лиц, так и возвращающихся к разрушенным общинам.

Об этом пишет Укринформ.

По данным МОМ, с начала полномасштабной войны в Украине разрушены или повреждены более 236 тысяч зданий, а более 2,5 миллиона единиц жилья стали недоступными. Ситуацию усугубляют нехватка муниципального жилья, нерегулируемый рынок аренды и массовый побег людей от боевых действий.

Реклама

Около 10,6 млн украинцев, то есть почти четверть довоенного населения страны, были вынуждены покинуть дома. Большинство уехали за границу. Из оставшихся в Украине 3,7 млн внутренних беженцев две трети испытывают трудности с оплатой арендованного жилья. В докладе подчеркивается, что многие семьи уже полностью исчерпали свои сбережения из-за зависимости от высоких арендных платежей — переселенцам приходится тратить 50% и больше своих доходов только на оплату жилья.

В МОМ подчеркивают, что на фоне тяглой войны обеспечение жилищных нужд для миллионов перемещенных украинцев является приоритетом.

"МОМ стремится помочь внутренне перемещенным лицам и принимающим их общинам строить долгосрочное будущее. Это включает обучение новых навыков, поиск работы и обеспечение стабильного жилья", — заявил глава миссии МОМ в Украине Роберт Тернер.

Напомним, недавно Елена Тополя показала , как выглядит их с мужем дом после разрушения российской ракетой, и поделилась подробностями той ужасной ночи. Артистка призналась, что до сих пор не может оправиться от пережитого страха и шока.