Украина переживает времена больших перемен: эксперт объяснил, чего оменно они касаются

Украина сейчас переживает времена больших перемен. Наше государство смогло объединиться и получило уважение всего цивилизованного мира.

Украина переживает времена больших перемен. Это касается того, что наше государство смогло объединиться и получило уважение всего цивилизованного мира.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН высказал военный эксперт Михаил Притула.

“Мы видим, что происходит много изменений, в частности в нашем отношении и принципах своего развития, своей страны, своего народа. Украина объединилась, стала сильной, получила уважение всего цивилизованного мира, заявила о себе как о мировом игроке, приняла вызов от второй армии мира и доказала всем, что она действительно вторая. Я надеюсь, что процессы борьбы с коррупцией, переформатирование украинской системы власти, которая основывалась на коррупции, которая осталась нам в наследство от потомков Советского Союза, будут в дальнейшем претерпевать изменения”, — подчеркнул Михаил Притула.

Также он добавил, что такие изменения позволят развиваться Украине, создавать новую современную и мощную экономику.

“Наша задача сейчас – выстоять, сохранить свой народ, силу. Есть много вещей, которые позволяют нам развиваться и жить в очень успешной и мощной стране. Мы воюем сейчас за это”, – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Североатлантический альянс планирует поддержать создание эффективной системы закупки оружия и боеприпасов для нужд ВСУ.

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