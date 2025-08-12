Украина первая в мире запустила связь через спутник без антенн и вышек

Телефон / © pixabay.com

Украина стала одной из первых государств, где начала действовать технология Starlink Direct to Cell, которая позволяет пользоваться мобильной связью без покрытия и специальных устройств — достаточно иметь SIM-карту и поддержку 4G.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

«Уже осенью 2025 года „Киевстар“ планирует запустить первый этап — возможность отправлять SMS из любой подконтрольной Украине точки. Во время войны, когда враг целенаправленно бьет по энергетике и связи, а некоторые громады рискуют оказаться в информационной изоляции, такая технология — это вопрос не только комфорта, но и безопасности», — отметила Свириденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киевстар, VEON и Starlink подписали уникальное соглашение для внедрения революционной спутниковой связи Direct to Cell в Украине.