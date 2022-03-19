Украина — первое государство мира, которое судится по Конвенции о финансировании терроризма — Джапарова

Украина — первое государство мира, которое судится по Конвенции о финансировании терроризма — Джапарова

И второе государство в мире, которое судится с Конвенцией по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина стала первым государством мира, судящимся по Конвенции о финансировании терроризма, сообщает заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время брифинга в "Медиа Центре Украина".

“Украина – первое государство в мире, которое судится по Конвенции о финансировании терроризма. Поэтому к результату рассмотрения этого дела приковано внимание не только юристов-международников со всего мира, но и большого круга государств-участников. В случае нашей победы Россию признают государством-террористом», – рассказала Джапарова.

Она добавила, что Украина — второе государство в мире, которое судится с Конвенцией по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ранее по этой Конвенции, по ее словам, безуспешно судилась Грузия.

Напомним, Швейцария запретит экспорт предметов роскоши в Россию, а также введет ограничения на соглашения с некоторыми государственными компаниями и запрет на предоставление рейтинговых услуг для российских клиентов или организаций.

Ранее Федеральный совет Швейцарии запретил поставлять в Россию товары, касающиеся сфер обороны и безопасности, а также нефтяной, авиационной и космической отраслей.

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