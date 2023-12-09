Украина первой нарушила монополию РФ на рынке ядерного топлива — Котин о санкциях ЕС

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин подчеркнул, что Украина обеспечила возможность наложения санкций на Россию со стороны Европы в сфере ядерной энергетики, лишив страну-агросора монополии на топливо для атомных станций на европейском рынке.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Украина стала первой страной, нарушившей монополию России на рынке топлива, начав замещать ее топливо на американское, компании Westinghouse, сначала в реакторах ВВЭР-1000, а теперь и в ВВЭР-440. Таких реакторов в Европе 16, и на сегодняшний день наши европейские партнеры не имеют аргументов против введения санкций в отношении России. Ранее этот аргумент заключался в том, что не можем ввести санкции, потому что не будет топлива для АЭС. Топливо есть. Это большое событие, монополия России нарушена и можно вводить санкции", — подчеркнул руководитель "Энергоатома".

Котин также сказал, что санкции станут первым шагом к ограничению российской госкорпорации "Росатом" в доступе к европейскому рынку и получению средств от работы на нем.

Напомним, в результате ракетного удара россияне повредили ракетами энергообъект в Харькове (фото).

Читайте также: