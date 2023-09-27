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Украина первая в мире применит определенные виды защиты энергетической инфраструктуры - Укрэнерго

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украина первая в мире применит определенные виды защиты энергетической инфраструктуры - Укрэнерго

Линия электропередачи / Фото: pixabay.com

Укрэнерго работает в координации с правительством и Генштабом ВСУ.

Энергетические объекты Украины будут иметь активную и пассивную защиту от российских анкетных атак на зимний период.

Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает Суспильне.

Он заявил, что Укрэнерго работает в координации с правительством и Генштабом ВСУ.

"У нас есть несколько видов защиты и подстанции Укрэнерго, где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы", — сказал Кудрицкий.

Он заявил, что не будет разглашать деталей и добавил, что защита будет активной и пассивной.

"Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита — ПВО, так это и пассивная защита — инженерные укрепления", — сказал Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Укрэнерго сделали заявление о вероятности отключения света.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Украина не оставит без ответа новые атаки России на энергетическую инфраструктуру.

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Дата публикации
Просмотры
503
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