Украина первая в мире применит определенные виды защиты энергетической инфраструктуры - Укрэнерго

Укрэнерго работает в координации с правительством и Генштабом ВСУ.
Энергетические объекты Украины будут иметь активную и пассивную защиту от российских анкетных атак на зимний период.
Об этом заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает Суспильне.
Он заявил, что Укрэнерго работает в координации с правительством и Генштабом ВСУ.
"У нас есть несколько видов защиты и подстанции Укрэнерго, где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы", — сказал Кудрицкий.
Он заявил, что не будет разглашать деталей и добавил, что защита будет активной и пассивной.
"Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это как активная защита — ПВО, так это и пассивная защита — инженерные укрепления", — сказал Кудрицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Укрэнерго сделали заявление о вероятности отключения света.
Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что Украина не оставит без ответа новые атаки России на энергетическую инфраструктуру.
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