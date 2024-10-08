Украина планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек: возможно ли это воплотить в реальность

Украина готовится мобилизовать еще 200 тысяч военных до конца года. Более того, некоторые говорят, что мобилизационный возраст в Украине должен быть от 20 лет. Чем это объясняют и возможно ли это претворить в реальность?

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Мобилизация 200 тысяч человек

Украина стремится мобилизовать еще 200 тысяч военных до конца 2024 года. Однако эти планы вряд ли можно воплотить. Об этом пишет The Times.

"Цель в 200 000 мобилизованных в Вооруженные силы Украины может быть все более необходимой, но ее также становится все труднее достичь", — говорится в сообщении.

В материале говорится также и о том, что Россия набирает якобы около 30 000 военных ежемесячно. Более того, страна-агрессорка Россия в 2025 году планирует увеличить военные расходы еще на 30 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

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Это больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику согласно проекту бюджета, который, вероятно, в скором времени будет представлен на рассмотрение российского парламента, сообщается в материале Bloomberg.

Согласно этому документу, правительство РФ намерено увеличить расходы на оборону до более чем 13 триллионов рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году (в 2024 на эту статью было запланировано 10,4 триллиона рублей). Однако, по данным Bloomberg, в 2026 году военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП и до 5,1% – в 2027 году.

В эфире Radio NV нардеп Роман Костенко отметил, что многие говорят о том, что Россия боится проводить мобилизацию, но может случиться так, что страна-агрессор все же на нее отважится и не развалится от этого, или это произойдет не сразу.

Он констатировал, что для достижения более серьезных целей, чем захват сел, России нужен личный состав, а сейчас она набирает за месяц примерно то же количество людей, что и теряет.

"Но и мы набираем людей столько, чтобы едва им противостоять. И если они кардинально изменят свои подходить, нам нужно будет реагировать. Это будет очень большой вызов. И нужно сейчас нашей власти, прежде всего нашему президенту, потому что он верховный главнокомандующий, для себя понять, готовы ли они к таким решениям, которые будут очень непопулярны.

В свою очередь работник Одесского территориального центра социального комплектования (ТЦК) рассказал, что ведомство не может достичь поставленных целей, говорится в материале The Times.

"Мы не мобилизуем даже 20 процентов от того, что нужно. Одесская область одна из худших в списке. Он добавил, что в отдельные дни удалось раздать 100 повесток, но тогда отзывалось очень мало мужчин", — говорится в сообщении.

Представитель ТЦК также добавил, что периодически более половины приходящих мужчин имеют заболевания, которые не позволяют служить в Силах обороны. Среди них, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

"Многие люди мы привозим на обследование лишь для того, чтобы выяснить, что они действительно больны ", — рассказал он.

В свою очередь секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине вообще должен быть с 20 лет. По его словам, по этому вопросу ведутся дискуссии.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потеряно поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину ” — указано в сообщении.

По его словам, американских конгрессменов удивляет, что в Украине мужчины до 25 лет не подлежат призыву. Костенко отметил, что в мире это обычная практика — мобилизация с 18 или 20 лет.

Методами, которые помогут преодолеть спад мобилизации, по его мнению, повышение мотивации различных категорий населения для службы на контракте, а также снижение призывного возраста. Если же мобилизацию в Украине в дальнейшем будут «спускать на тормозах», то скоро она пойдет в минус №.

"Бусификация" мужчин в возрасте 50-60 запрещается?

В Украине приняты новые решения по мобилизации некоторых украинцев. Мужчины от 50 до 60 лет, ранее подлежавшие мобилизации, теперь могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом 23 сентября сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на директиву Командования Сухопутных войск. По его словам, документ направили во все Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Кого все же будут забирать в армию?

Член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Федор Вениславский подтвердил, что в директиве, о которой написал Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.

По словам Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Нардеп заверил, что это решение – общая позиция военного руководства.

Что говорит закон?

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования. По словам адвоката, дать оценку содержанию этой директивы невозможно.

Недавно в Украине также прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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